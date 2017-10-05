Андрес Иньеста: "Мы заслуживаем жить в мире"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста заявил, что не будет комментировать намерение Каталонии выйти из состава Испании. Ранее его одноклубник Жерар Пике в резкой форме высказался о действиях испанских властей, препятствовавших референдуму о независимости Каталонии.

– Я никогда этого не делал и не буду делать впредь – публично оценивать такие сложные ситуации с такими разными чувствами, но то, что происходит сейчас – исключительный случай, – отметил Иньеста. – Прежде, чем мы еще больше навредим друг другу, хочу сказать, что мне ясно одно: ответственные за это люди, вы должны услышать друг друга, вы должны построить диалог, обсудить все и принять взвешенное решение. Сделайте это ради всех нас. Мы заслуживаем жить в мире. (Егор БЫЧКОВ)