Андрес Иньеста: "Моуринью вселил ненависть в противостояние между "Барселоной и "Реалом"

Бывший полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста заявил, что экс-главный тренер "Реала" Жозе Моуринью вселил ненависть в противостояние между этими клубами. 34-летний спортсмен добавил, что эта атмосфера навредила сборной Испании.

- Не нужно было болеть за "Барселону" или "Реал", чтобы понять, что ситуация была неприятной, - приводит слова Иньесты Marca. - И ключевым фактором в этой истории был Моуринью. Тот, кто не хочет признавать этого, является фанатиком. Прежнее противостояние переросло в ненависть. Такая атмосфера усиливалась, это было невыносимо.

Напряженность между "Барселоной" и "Реалом", созданная Моуринью, сильно навредила сборной Испании и футболистам.

Напомним, Моуринью возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год. Под его руководством "королевский клуб" выиграл чемпионат Испании. а также Кубок и Суперкубок этой страны.

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