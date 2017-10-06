Андрес Иньеста: "Мое будущее в сборной Испании? Посмотрим, как буду чувствовать себя весной"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста отметил, что пока не определился со своим будущим в сборной Испании. 33-летний испанец с 2006 года выступает за национальную команду. Сегодня хавбек подписал новый контракт с каталонским клубом, рассчитанный до конца карьеры.

- Если тебе 33 года, это не означает, что у тебя автоматически возникнут проблемы с игрой, но, конечно, начинаешь думать о гораздо большем количестве вещей, - цитирует Football Espana Иньесту. - Завершение карьеры? Я никогда не думал о планах на будущее. Пока я наслаждаюсь футболом. Футбол - это моя жизнь, я уверен, что после завершения карьеры продолжу быть в футболе в каком-то другом амплуа. Мое будущее в сборной Испании? Не знаю, что произойдет. Посмотрим, как буду чувствовать себя в апреле, мае или июне.