Андрес Иньеста: "Месси - лучший игрок в мире. Но Модрич заслужил "Золотой мяч"

Бывший полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста, ныне выступающий за японский "Виссел Кобе", заявил, что его бывший одноклубник Лионель Месси является лучшим игроком в мире. 34-летний хавбек также добавил, что полузащитник "Реала" Лука Модрич заслужил "Золотой мяч"-2018.

- Для меня Месси является лучшим игроком в мире, - приводит слова Иньесты Mundo Deportivo. - Он умеет делать все. Я не видел никого на футбольном поле, кто мог бы с ним сравниться. Он выступает на высоком уровне уже 15 лет.

В этом году "Золотой мяч" выиграл Модрич. Было бы некрасиво говорить, что он его не заслужил. Он добился больших успехов в этом сезоне.

Месси занял 5-е место по итогам голосования за вручение "Золотого мяча"-2018.

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