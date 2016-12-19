Андрес Иньеста: "Месси имеет фундаментальное значение для "Барселоны"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста рад победе команды над "Эспаньолом" (4:1) в матче 16-го тура чемпионата Испании. По его словам, сине-гранатовые показали хорошую игру. Нападающий "Барсы" Лионель Месси в этой встрече забил один мяч и сделал голевую передачу.

- Матч прошел в высоком темпе с большой интенсивностью. Думаю, нам удалось показать хорошую игру, - приводит Marca слова Иньесты. - Рады завершить год победой на своем стадионе.

Игра Месси? Нужно говорить о действиях всей команды. Если тактика работает, гораздо проще проявить свои лучшие качества. Месси имеет фундаментальное значение для "Барселоны".