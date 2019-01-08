Андрес Иньеста извинился после обвинений в расизме за фото в Инстаграме

Бывший капитан "Барселоны" Андрес Иньеста, ныне выступающий за японский "Виссел Кобе", извинился за фото в Инстаграме. Ранее испанского хавбека обвинили в расизме, так как на изображении были люди, покрашенные в черную краску.

Иньеста в компании семьи и друзей отмечал праздник "Трех королей", посвященный событиям из Евангелия, в частности трем волхвам, которые пришли с Востока, чтобы поклониться младенцу Иисусу и принести ему дары. По крайней мере, один из волхвов часто изображается как человек с темной кожей.

– Присутствие Трех королей относится к культуре нашей страны, – приводит AS сообщение представителей Иньесты. – Традиция укоренена на протяжении многих лет. Таким образом мы празднуем самый волшебный день в году вместе с нашими детьми. Так ежегодно делает семья Иньесты.

Мы хотим уладить разногласия, которые возникли из-за фото, на котором три человека одеты и покрашены как Короли с Востока, Мельхиор, Каспар и Бальтазар. Это происходит в большинстве парадов и событиях в Испании в этот день.

Андрес ни в коем случае не хотел никого обидеть этой фотографией, которая изображает нечто сказочное в Испании. Он приносит извинения тем людям, которые могли быть задеты.