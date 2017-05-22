Андрес Иньеста: "Думаю, что все благодарны Луису Энрике за работу в "Барселоне"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста после победы над "Эйбаром" (4:2) в матче 38-го тура чемпионата Испании выразил благодарность главному тренеру команды Луису Энрике, который покинет клуб после финальной игры Кубка Испании с "Алавесом". Ранее президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу сообщил, что имя главного тренера будет объявлено 29 мая. По информации испанских СМИ, им станет Эрнесто Вальверде, который сейчас работает в "Атлетике" из Бильбао.

– Это последний матч Луиса Энрике в чемпионате Испании у руля "Барселоны", – цитирует Sport.es Иньесту. – Думаю, что все благодарны ему за работу в клубе. Еще остался один титул, который мы должны выиграть, чтобы закончить сезон как можно лучше.

Луис Энрике возглавил каталонцев в 2014 году. Под его руководством команда дважды стала чемпионом Испании, дважды выиграла Кубок страны, один раз – Суперкубок, а также становилась победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

Финал Кубка Испании между "Барселоной" и "Алавесом" пройдет 27 мая, начало – в 22.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.