Андрес Иньеста: "Для меня не проблема то, что я не завоевал "Золотой мяч"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста, объявивший сегодня об уходе из каталонского клуба по окончании сезона, отметил, что отсутствие "Золотого мяча" в его коллекции наград не является проблемой. По словам чемпионата мира, в его время играли такие футболисты, как Лионель Месси и Хави.

– Для меня не проблема то, что я не завоевал "Золотой мяч". Особенно учитывая то, что рядом со мной были Лео Месси и Хави. Мое восприятие футбола не меняется от того, есть ли у меня "Золотой мяч", – отметил Иньеста на пресс-конференции.