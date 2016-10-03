Андрес Иньеста: "Было бы куда приятнее одержать победу в юбилейном матче за "Барсу"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста после матча 7-го тура чемпионата Испании с "Сельтой" (3:4) подчеркнул, что это поражение стало очень болезненным для команды. Хавбек провел свой 600-й матч в составе сине-гранатовых.

– Это очень болезненное поражение, потому что мы могли выйти на первое место, – приводит официальный сайт "Барселоны" слова Иньесты. – Три гола в первом тайме – это ужасно. Во втором тайме мы исправились, но от поражения не спаслись. 600 матчей в составе "Барсы"? Чувства смешанные, потому что мы проиграли. Было бы куда приятнее победить в юбилейном матче.