03:14 | ФУТБОЛ — Испания

Андрес Иньеста: "Было бы куда приятнее одержать победу в юбилейном матче за "Барсу"

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Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста после матча 7-го тура чемпионата Испании с "Сельтой" (3:4) подчеркнул, что это поражение стало очень болезненным для команды. Хавбек провел свой 600-й матч в составе сине-гранатовых.

– Это очень болезненное поражение, потому что мы могли выйти на первое место, – приводит официальный сайт "Барселоны" слова Иньесты. – Три гола в первом тайме – это ужасно. Во втором тайме мы исправились, но от поражения не спаслись. 600 матчей в составе "Барсы"? Чувства смешанные, потому что мы проиграли. Было бы куда приятнее победить в юбилейном матче.

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