Андрес Иньеста: "Барселоне" нужно исправлять свои ошибки"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста после поражения команды в игре 3-го тура чемпионата Испании против "Алавеса" (1:2) поздравил соперников с хорошей работой. Хавбек подчеркнул, что в игре Лиги чемпионов против "Селтика" каталонцы постараются выступить лучше.

– Нам нужно проанализировать произошедшее, – цитирует Marca Иньесту. – Думаю, поражение связано с недостатком скорости и точности. Невозможно повернуть время вспять, поэтому нам нужно исправлять свои ошибки. Я поздравляю "Алавес" с хорошей работой.

В игре против "Селтика" мы постараемся повысить свою эффективность, хотя это совсем другой турнир. Нужно набраться терпения и исправлять собственные недочеты.