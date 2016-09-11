11:06 | ФУТБОЛ — Испания

Андрес Иньеста: "Барселоне" нужно исправлять свои ошибки"

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Суббота. Барселона. "Барселона" – "Алавес" – 1:2. Нападающие "Барсы" Лионель МЕССИ и НЕЙМАР.Крах "Барселоны", Дортмунда и Моуринью

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста после поражения команды в игре 3-го тура чемпионата Испании против "Алавеса" (1:2) поздравил соперников с хорошей работой. Хавбек подчеркнул, что в игре Лиги чемпионов против "Селтика" каталонцы постараются выступить лучше.

– Нам нужно проанализировать произошедшее, – цитирует Marca Иньесту. – Думаю, поражение связано с недостатком скорости и точности. Невозможно повернуть время вспять, поэтому нам нужно исправлять свои ошибки. Я поздравляю "Алавес" с хорошей работой.

В игре против "Селтика" мы постараемся повысить свою эффективность, хотя это совсем другой турнир. Нужно набраться терпения и исправлять собственные недочеты.

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