Андрес Иньеста: "20 лет со дня, когда я начал исполнять свою мечту"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста отметил 20-летие пребывания в каталонском клубе.

– 20 лет со дня, когда я начал исполнять свою мечту, – написал в твиттере Иньеста. – Масса воспоминаний. Спасибо всем, кто сделал это возможным.

Иньеста сыграл в примере за "Барселону" 390 матчей, забив 34 гола, выиграв четыре раза Лигу чемпионов, восемь чемпионатов Испании.