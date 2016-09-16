Андрес Иньеста: "20 лет со дня, когда я начал исполнять свою мечту"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста отметил 20-летие пребывания в каталонском клубе.
– 20 лет со дня, когда я начал исполнять свою мечту, – написал в твиттере Иньеста. – Масса воспоминаний. Спасибо всем, кто сделал это возможным.
Иньеста сыграл в примере за "Барселону" 390 матчей, забив 34 гола, выиграв четыре раза Лигу чемпионов, восемь чемпионатов Испании.
20 años del día que empezó a cumplirse mi sueño... Interminables recuerdos... Gracias a todos por hacerlo posible! pic.twitter.com/0T9BGKJ7Un– Andrés Iniesta (@andresiniesta8) 16 сентября 2016 г.