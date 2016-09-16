18:44 | ФУТБОЛ — Испания

Андрес Иньеста: "20 лет со дня, когда я начал исполнять свою мечту"

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Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста отметил 20-летие пребывания в каталонском клубе.

– 20 лет со дня, когда я начал исполнять свою мечту, – написал в твиттере Иньеста. – Масса воспоминаний. Спасибо всем, кто сделал это возможным.

Иньеста сыграл в примере за  "Барселону" 390 матчей, забив 34 гола, выиграв четыре раза Лигу чемпионов, восемь чемпионатов Испании.

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