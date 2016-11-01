Андреас Перейра: "Недавно Моуринью интересовался, как у меня дела"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андреас Перейра, выступающий за "Гранаду" на правах аренды, отметил, что ему необходимо получить как можно больше опыта, чтобы войти в ритм еженедельной игры на высоком уровне. По словам 23-летнего испанца, он хочет вернуться в состав "красных дьяволов" более подготовленным.

– Я рассчитываю набраться опыта, войти в ритм стабильной игры на высоком уровне, а затем вернуться в "Манчестер Юнайтед" более подготовленным, – приводит Manchester Evening News слова Перейры. – Я приехал в Испанию, чтобы стабильно выходить на поле и получать больше игровой практики. С каждым матчем я чувствую, что становлюсь сильнее и заметно прибавляю.



Думаю, у меня есть хорошие шансы, чтобы заиграть в составе "красных дьяволов". Жозе Моуринью пару недель назад прислал мне смс, в котором интересовался, как у меня дела. Мне было очень приятно.