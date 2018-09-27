Андре Силва: "Важно, чтобы команда продолжала побеждать, а мои голы – это второстепенно"

Нападающий "Севильи" Андре Силва подчеркнул, что сейчас команда в отличной форме. Он оформил дубль в последнем матче чемпионата Испании с "Реалом" (3:0), также "Севилья" крупно выиграла и две предыдущие встречи.

– Я и команда – мы находимся в отличной форме, – цитирует A Bola Силву. – Благодарен поддержке фанатов, которые от нас не отворачивались. Хочу сказать спасибо партнерам и тренеру. Важно, чтобы команда продолжала побеждать, а мои голы – это второстепенно.

После двух поражений мы должны были что-то поменять. Нам пришлось перестроить игру.