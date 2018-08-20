Андре Силва - про хет-трик в первом матче за "Севилью": "Это дебют мечты"

Нападающий "Севильи" Андре Силва, который забил три мяча в ворота "Райо Вальекано" в матче 1-го тура чемпионата Испании (4:1) в дебютной для него игре в составе испанской команды, заявил, что безумно счастлив подобным началом. Португалец отметил, что просто выполнял тренерскую установку.

- Это дебют мечты, - приводит Football Italia слова Силвы. - Хочу продолжать в том же духе. Я просто делал то,что просил тренер, и трудился, чтобы извлечь максимум из своих возможностей. Сейчас мне не хочется устанавливать для себя какие-то лимиты. Моя цель – забить как можно больше голов за "Севилью".

Силва, права на которого принадлежат "Милану", стал первым игроков в XXI веке, которому удалось сделать хет-трик в дебютном матче чемпионата Испании.