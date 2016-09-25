Андре Гомиш: "Всегда нужно быть готовым, что тренер даст тебе шанс"

Полузащитник "Барселоны" Андре Гомиш остался доволен победой над "Спортингом" со счетом 5:0. По его словам, важно было выиграть в отсутствие травмированного Лионеля Месси.

– Важно работать и всегда быть готовым, когда тренер будет нуждаться в тебе и даст шанс, – цитирует AS Гомиша. – Я рад тому, как складываются дела у меня и команды. После таких изменений в составе мы смогли добиться убедительного результата. Было нелегко, "Спортинг" хорошо сопротивлялся в первой части игры. Конечно, Месси для нас основной игрок. Но другие футболисты упорно трудятся.