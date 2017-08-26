Андре Гомиш пропустит матч с "Алавесом" из-за гастроэнтерита

Полузащитник "Барселоны" Андре Гомиш не сможет сыграть в матче 2-го тура чемпионата Испании против "Алавеса", сообщает официальный твиттер каталонцев. 24-летний португалец пропустит игру из-за гастроэнтерита, его место в заявке займет Люка Динь.

Напомним, матч "Алавес" - "Барселона" состоится сегодня, 26 августа. Начало игры - 19.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.