Андре Гомиш: "Недовольство ничьей против "Реала" - это нормально"

Полузащитник "Барселоны" Андре Гомиш после домашнего матча 14-го тура чемпионата Испании с "Реалом" (1:1) остался недоволен ничейным результатом встречи. Однако, по словам 23-летнего португальца, у каталонцев еще много времени для того, чтобы догнать "Королевский клуб" в турнирной таблице.

– Недовольство ничейным результатом матча против "Реала" – абсолютно нормальное явление для игроков "Барселоны", – приводит пресс-служба каталонского клуба слова Гомиша. – Однако впереди в чемпионате Испании еще очень много матчей. Поэтому считаю, что мы сумеем догнать "Реал" в борьбе за чемпионский титул.