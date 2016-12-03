21:38 | ФУТБОЛ — Испания

Андре Гомиш: "Недовольство ничьей против "Реала" - это нормально"

0
0
0

Полузащитник "Барселоны" Андре Гомиш после домашнего матча 14-го тура чемпионата Испании с "Реалом" (1:1) остался недоволен ничейным результатом встречи. Однако, по словам 23-летнего португальца, у каталонцев еще много времени для того, чтобы догнать "Королевский клуб" в турнирной таблице.

– Недовольство ничейным результатом матча против "Реала" – абсолютно нормальное явление для игроков "Барселоны", – приводит пресс-служба каталонского клуба слова Гомиша. – Однако впереди в чемпионате Испании еще очень много матчей. Поэтому считаю, что мы сумеем догнать "Реал" в борьбе за чемпионский титул.

0
0
0
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

СКР возбудил уголовное дело о многомиллионых хищениях на предприятиях...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ