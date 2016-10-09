Андре Гомиш: "На каждой тренировке Месси изобретает что-то новое"

Полузащитник "Барселоны" и сборной Португалии Андре Гомиш признался, что восхищается гением Лионеля Месси и отказывается сравнивать 29-летнего аргентинца с Криштиану Роналду. По словам хавбека, Месси при каждом своем появлении на поле изобретает что-то новое.

– Каждый, кто интересуется футболом, прекрасно знает, как хорош Месси, – приводит goal.com слова Гомиша. – Порой он совершает с мячом необъяснимые вещи. И самое интересное, что он сам не знает, как это происходит – просто берет и делает.

На каждой тренировке он устраивает маленькое шоу. В какой-то момент ты начинаешь думать, что ты видел в его исполнении все, что только возможно, но всякий раз Лионель заставляет в этом разубедиться.

На самом деле, я тоже являюсь по-своему уникальным футболистом, потому что имею возможность выходить на поле с двумя гениями мирового футбола. Месси – мой партнер по "Барселоне". С Криштиану мы защищаем цвета сборной Португалии. Я отказываюсь их сравнивать и считаю, что они отличаются от всех остальных футболистов.