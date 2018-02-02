Анчелотти может возглавить "Атлетик"

Руководство "Атлетика" готово отправить в отставку главного тренера Хосе Анхеля Сиганду, сообщает El Gol Digital. По информации источника, боссы клуба из Бильбао рассматривают в качестве сменщика 51-летнего специалиста известного специалиста Карло Анчелотти.

Отметим, что 58-летний итальянец уже работал в чемпионате Испании. с 2013 по 2015 год он возглавлял "Реал". Он помог мадридцам завоевать четыре трофея, включая 10-й кубок Лиги чемпионов в истории клуба. Последним местом работы Анчелотти была "Бавария". Руководство немецкого клуба уволило тренера в сентябре 2017 года.

После 21 тура "Атлетик" занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 27 очков. Отставание от шестой строчки, которая дает право сыграть в еврокубках в следующем сезоне, составляет 6 баллов.