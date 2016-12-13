Анатолий Бышовец: "Успех "Реала" во многом зависит от Роналду!"

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец – о "Золотом мяче" нападающего мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду. Португалец получил эту награду в четвертый раз.

– Результаты выступлений "Реала" и национальной команды Португалии во многом определили кандидатуру для вручения премии. Роналду получил "Золотой мяч" совершенно заслуженно и справедливо.

Думаю, что этот сезон Месси провел не совсем удачно. Болезни и травмы не позволили Лионелю проявить себя в полной мере.

Успех "Реала" во многом зависит от Криштиану. Он придает команде уверенности. (Любовь КОНЯЕВА)