18:31 | ФУТБОЛ — Испания

Американская компания предлагает "Реалу" контракт на сумму в 150 миллионов евро в год

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Производитель спортивной экипировки Under Armour может стать новым техническим спонсором "Реала", утверждает Marca. Стороны ведут переговоры, по ходу которых американцы предложили испанской команде контракт на сумму в 150 миллионов евро в год. Если сторонам удастся прийти к соглашению, то эта сделка станет крупнейшей в истории футбола.

Текущим техническим спонсором мадридцев является компания Adidas, с которой клуб с 1998 года. Немецкий производитель одежды платит "Реалу" 40 миллионов евро в год, что не устраивает руководство "Королевского клуба".

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