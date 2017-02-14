Американская компания предлагает "Реалу" контракт на сумму в 150 миллионов евро в год

Производитель спортивной экипировки Under Armour может стать новым техническим спонсором "Реала", утверждает Marca. Стороны ведут переговоры, по ходу которых американцы предложили испанской команде контракт на сумму в 150 миллионов евро в год. Если сторонам удастся прийти к соглашению, то эта сделка станет крупнейшей в истории футбола.

Текущим техническим спонсором мадридцев является компания Adidas, с которой клуб с 1998 года. Немецкий производитель одежды платит "Реалу" 40 миллионов евро в год, что не устраивает руководство "Королевского клуба".