Альваро Мората: "Я забил больше Бензема? Я даже не думал об этом"

Нападающий "Реала" Альваро Мората заявил, что надеется чаще выходить на поле. Также футболист отметил, что не думает о разнице в забитых мячах с одноклубником Каримом Бензема. Напомним, что в текущем сезоне испанец провел 39 матчей в клубных турнирах и забил 22 мяча, на счету Бензема 17 мячей в 44 встречах.

– Хочется играть в каждом матче, как все, – цитирует Football Espana Морату. – Я хочу вносить свой вклад в успех команды. Да, я выхожу на поле меньше, чем надеялся. Но я всегда готов помочь, если тренер нуждается во мне. Я забил больше, чем Бензема? Я даже не думал об этом, просто стараюсь забивать.