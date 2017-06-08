Альваро Мората: "Я был бы сумасшедшим, если бы решил покинуть "Реал"

Нападающий "Реала" Альваро Мората отметил, что не планирует покидать мадридский клуб. Ранее появлялась информация об интересе к форварду со стороны "Манчестер Юнайтед" и "Милана".

– Я хочу играть и быть важным для команды, – цитирует Daily Mail Морату. – Особенно в следующем сезоне, который закончится чемпионатом мира. Но я хочу сражаться за свое место в "Реале". Был бы сумасшедшим, если бы решил покинуть "Реал". Трудно представить себе возвращение в Италию, хотя свой опыт там считаю позитивным. В Италии для меня существует только "Ювентус".