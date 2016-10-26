Альваро Мората: "Роналду имеет право на неудачи, даже если он немного с другой планеты"

Нападающий "Реала" Альваро Мората отметил, что его партнер по команде Криштиану Роналду - человек, а не машина для забивания голов. В первых девяти турах чемпионата Испании португалец забил два мяча. Это худший показатель Роналду с момента переход в мадридский клуб.

- Роналду привык забивать по 70 мячей за сезон, для него это как наркотик, - приводит слова Мораты 90min.com. - Он самый важный игрок команды. Надеемся, что Криштиану забьет еще много голов. Но он не машина, а человек. Даже если он немного с другой планеты, то имеет право на неудачи.