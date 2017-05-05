Альваро Мората: "Моуринью сказал мне: "Иди отсюда, паренек"

Нападающий "Реала" Альваро Мората вспомнил, как во время одной из первых его тренировок в составе первой команды мадридского клуба над ним пошутил вратарь Икер Касильяс. Также испанец рассказал, что защитник Марселу с первого дня в первой команде начал называть его "глухим".

– Марселу всегда называл меня глухим, – цитирует Marca Морату. – Но я навсегда запомню другую историю. Это была одна из первых моих тренировок, ко мне подходит Икер и говорит: "Альваро, Мистер (на тот момент "Реал" тренировал Жозе Моуринью – Прим. "СЭ") зовет тебя, хочет поговорить".

Я захожу в офис Жозе и говорю: "Что-то случилось?". Моуринью ошарашен: "Что?". Я отвечаю: "Вы хотели со мной поговорить?". А он мне: "Иди отсюда, паренек!".

Вернувшись на поле, я увидел как надо мной смеется вся команда. А я ведь действительно поверил, что Моуринью вызывает меня в офис, чтобы сообщить, что я дебютирую в следующей игре.