Альваро Мората: "Конечно, хочу играть больше"

Нападающий "Реала" Альваро Мората отметил, что хочет получать больше игровой практики. В последнем матче чемпионата Испании с "Гранадой" (4:0) он оформил дубль.

– Я не думаю особо о своих достижениях, – цитирует AS Морату. – Просто хочу выиграть Лигу чемпионов и все остальное. Мы все этого хотим. Будет трудно, но мы идем вперед матч за матчем. Конечно, хочется играть больше. Любой футболист этого хочет. Я играю меньше, чем ожидал, но стараюсь быть готовым всегда, когда нужен команде.