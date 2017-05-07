10:25 | ФУТБОЛ — Испания

Альваро Мората: "Конечно, хочу играть больше"

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Нападающий "Реала" Альваро Мората отметил, что хочет получать больше игровой практики. В последнем матче чемпионата Испании с "Гранадой" (4:0) он оформил дубль.

– Я не думаю особо о своих достижениях, – цитирует AS Морату. – Просто хочу выиграть Лигу чемпионов и все остальное. Мы все этого хотим. Будет трудно, но мы идем вперед матч за матчем. Конечно, хочется играть больше. Любой футболист этого хочет. Я играю меньше, чем ожидал, но стараюсь быть готовым всегда, когда нужен команде.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Stanislav1989

Я удивляюсь с европейских футболистов. Мората - ярко выраженный игрок на подхвате, но уже больше 20 мячей за сезон, в том числе, в Лиге чемпионов, за сборную. На всю РФПЛ найдётся только один Смолов, который планку в 20 осилил.

11:06