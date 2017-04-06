Альваро Мората: "Играю в "Реале" не для того, чтобы жаловаться"

Нападающий "Реала" Альваро Мората после матча 30-го тура чемпионата Испании с "Леганесом" (4:2) подчеркнул, что не намерен жаловаться на недостаточное количество игрового времени. По словам форварда, ему необходимо больше работать.

- Я хорошо чувствую себя в "Реале", и это самое главное. Но сейчас не думаю о том, что будет в следующем сезоне, - приводит Marca слова Мораты. - Самое главное - оставшиеся матчи. Я играю здесь не для того, чтобы жаловаться. Я должен работать и праздновать командные успехи.