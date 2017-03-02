Аллегри - в числе кандидатов на пост наставника "Барселоны"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри входит в число претендентов на пост наставника "Барселоны", информирует Mundo Deportivo. Вчера главный тренер "Барселоны" Луис Энрике объявил о том, что покинет клуб по окончании сезона. Такое решение он принял в связи с "необходимостью отдохнуть".

Согласно источнику, помимо итальянского специалиста руководство каталонского клуба рассматривает вариант с привлечением к работе Роналда Кумана ("Эвертон"), Юргена Клоппа ("Ливерпуль") и Хорхе Сампаоли ("Севилья").

Луис Энрике. Лучший момент уйти красиво