Аллегри может возглавить "Реал"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри является одним из кандидатов на пост наставника "Реала". Бывший главный тренер "Королевского клуба" Зинедин Зидан объявил о своем уходе 31 мая.

Как утверждает Sport.es, президент мадридского клуба Флорентино Перес рассматривает 50-летнего итальянца в качестве запасного варианта. Основным претендентом на пост главного тренера "сливочных" является наставник "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино.

Аллегри возглавляет "Ювентус" с 2014 года. Под его руководством "бьянконери" четыре раза подряд становились чемпионами Италии.