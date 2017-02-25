10:39 | ФУТБОЛ — Испания

Аллегри может сменить Луиса Энрике в "Барселоне"

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Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может возглавить "Барселону", информирует calciomercato.com. Спортивный директор каталонцев Ариедо Брайда, который знает Аллегри по совместной работе в "Милане"​, пытается убедить руководство "Барселоны" в этом шаге.

Напомним, что действующий наставник испанской команды Луис Энрике по окончании сезона может покинуть клуб. Аллегри, контракт которого истекает еще через полтора года, также может быть уволен из "Ювентуса" этим летом.

 

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Slim Taller

Что вы хотите,у них всех корректоров посокращали,тексты править некому.

11:48

Odissevs

Луис Энрик - это последствие отмечания 23 февраля.

11:44

echo2011

Как обычно в подобных случаях,начинается круговорот тренеров в природе...

11:44

Леня-космос

Поправьте фамилию тренера Барселоны.

11:41

Rbluecat

Кого он сменит? Кто такой Л. Энрик?

11:37

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