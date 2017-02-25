Аллегри может сменить Луиса Энрике в "Барселоне"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может возглавить "Барселону", информирует calciomercato.com. Спортивный директор каталонцев Ариедо Брайда, который знает Аллегри по совместной работе в "Милане"​, пытается убедить руководство "Барселоны" в этом шаге.

Напомним, что действующий наставник испанской команды Луис Энрике по окончании сезона может покинуть клуб. Аллегри, контракт которого истекает еще через полтора года, также может быть уволен из "Ювентуса" этим летом.