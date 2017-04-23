Алькасер заменит Неймара в старте "Барселоны" на игру с "Реалом"

Стал известен стартовый состав "Барселоны" на матч 33-го тура чемпионата Испании с "Реалом". Отметим, что вместо дисквалифицированного Неймара с первых минут на поле появится Пако Алькасер. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени.

"Барселона": тер Штеген – Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Альба – Ракитич, Бускетс, Иньеста – Алькасер, Суарес, Месси.

Запасные: Силлесен, Денис Суарес, Маскерано, Динь, Гомиш, Туран, Аленья.

"СЭ" проведет трансляцию матча "Реал" –"Барселона"