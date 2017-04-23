20:44 | ФУТБОЛ — Испания

Алькасер заменит Неймара в старте "Барселоны" на игру с "Реалом"

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Стал известен стартовый состав "Барселоны" на матч 33-го тура чемпионата Испании с "Реалом". Отметим, что вместо дисквалифицированного Неймара с первых минут на поле появится Пако Алькасер. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени.

"Барселона": тер Штеген – Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Альба – Ракитич, Бускетс, Иньеста – Алькасер, Суарес, Месси.

Запасные: Силлесен, Денис Суарес, Маскерано, Динь, Гомиш, Туран, Аленья.

"СЭ" проведет трансляцию матча "Реал" –"Барселона"

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Саша ИЗ Симферополя

СЭ вы забыли указать Дениса Суареса в числе запасных. Добавьте плиз.

21:14