Алькасер заменил Суареса в старте "Барселоны" на матч с "Атлетиком"

Нападающий "Барселоны" Пако Алькасер с первых минут начнет матч 21-го тура чемпионата Испании с "Атлетиком". В стартовом составе форвард заменил Луиса Суареса. Встреча между каталонцами и басками начнется в 18.15 по московскому времени.

Состав "Барселоны": тер Штеген, Видаль, Пике, Юмтити, Матье - Арда Туран, Рафинья, Андре Гомеш - Месси, Пако Алькасер, Неймар. Запасные - Силлессен, Ракитич, Денис Суарес, Луис Суарес, Маскерано, Жорди Альба, Серхи Роберто.

Состав "Атлетика": Ираисос - Де Маркос, Ляпорт, Й. Альварес, Баленсиага - Сан-Хосе, Итурраспе - Лекуэ, Рауль Гарсия, Муньяин - Уильямс. Запасные - Боведа, Эрасо, Беньят, Сусаэта, Адурис, Саборит, Ремиро.

Трансляция матча "Барселона" - "Атлетик"