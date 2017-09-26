Алькасер не собирается зимой уходить из "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Пако Алькасер не намерен покидать клуб в зимнее трансферное окно, утверждает Mundo Deportivo. Вместе с этим, ао информации источника, главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде пока не рассчитывает на форварда, который, по его мнению, не вписывается в игровую модель команды.

Отмечается, что у тренерского штаба сине-гранатовых нет претензий к самоотдаче игрока. Сам Алькасер намерен работать над тем, чтобы пробиться в состав "Барселоны".

Напомним, Алькасер перешел в стан каталонцев из "Валенсии" перед началом сезона-2016/17. За это время он провел во всех клубных турнирах 31 матч, забив 8 мячей. В этом сезоне на его счету три игры, в которых он не забил ни одного гола.