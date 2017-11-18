Алькасер и Месси - в стартовом составе "Барселоны" на матч с "Леганесом"

Стали известны стартовые составы "Леганеса" и "Барселоны" на матч 12-го тура чемпионата Испании. С первых минут в составе каталонцев на поле появятся нападающие Пако Алькасер и Лионель Месси.

"Барселона": Тер Штеген, Семеду, Пике, Ракитич, Серхио, Иньеста, Суарес, Месси, Алькасер, Альба, Юмтити

"Леганес": Куэльяр, Сальдуа, Муньос, Сиовас, Рико, Рубен Перес, Габриэл, Эль-Жар, Эрасо, Шимановски, Амрабат.

Встреча начнется в 18.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.