Алькасер и Иньеста - в стартовом составе "Барселоны" на матч с "Севильей"

Стали известны стартовые составы "Барселоны" и "Севильи" на матч 11-го тура чемпионата Испании.

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Юмтити, Альба, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Месси, Л. Суарес, Алькасер. Запасные: Силлессен, Д. Суарес, Маскерано, Паулинью, Деулофеу, Динь, Фермален.

"Севилья": Сория, Кьер, Эскудеро, Коршья, Ленгле, Навас, Банега, Нзонзи, Сарабия, Писарро, Муриэль. Запасные: Рико, Кароль, Бен Еддер, Гайс, Гансу, Васкес, Нолито.

Матч "Барселона" – "Севилья" начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.