Защитник "Барселоны" Алейш Видаль пропустит пять месяцев из-за травмы, полученной в матче чемпионата Испании против "Алавеса" (6:0), сообщает пресс-служба каталонского клуба. У игрока диагностирован вывих лодыжки.
Видаль получил повреждение на 88-й минуте встречи в столкновении с Тео Эрнандесом, после чего был доставлен в больницу. Теперь защитнику предстоит операция. В этом сезоне игрок отыграл 11 матчей в составе "Барселоны", в которых забил два мяча.
Vidal's broken ankle during the game, saddest thing that happened so far this season. #AnimoVidal pic.twitter.com/TQ9e7FF626– The Catalan Giant (@TheCataIanGiant) 11 февраля 2017 г.
timson
только человек вошел в сумасшедшую форму и все...... увы карьеру в Барсе он закончил... будет отдан в аренду
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