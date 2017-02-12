02:13 | ФУТБОЛ — Испания

Алейш Видаль пропустит пять месяцев из-за травмы

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Защитник "Барселоны" Алейш Видаль пропустит пять месяцев из-за травмы, полученной в матче чемпионата Испании против "Алавеса" (6:0), сообщает пресс-служба каталонского клуба. У игрока диагностирован вывих лодыжки. 

Видаль получил повреждение на 88-й минуте встречи в столкновении с Тео Эрнандесом​, после чего был доставлен в больницу. Теперь защитнику предстоит операция. В этом сезоне игрок отыграл 11 матчей в составе "Барселоны", в которых забил два мяча.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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timson

только человек вошел в сумасшедшую форму и все...... увы карьеру в Барсе он закончил... будет отдан в аренду

02:51

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