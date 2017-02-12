Защитник "Барселоны" Алейш Видаль пропустит пять месяцев из-за травмы, полученной в матче чемпионата Испании против "Алавеса" (6:0), сообщает пресс-служба каталонского клуба. У игрока диагностирован вывих лодыжки.

Видаль получил повреждение на 88-й минуте встречи в столкновении с Тео Эрнандесом​, после чего был доставлен в больницу. Теперь защитнику предстоит операция. В этом сезоне игрок отыграл 11 матчей в составе "Барселоны", в которых забил два мяча.