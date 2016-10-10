Алессио Черчи: "Переход в "Лацио"? Это не было бы проблемой"

Нападающий "Атлетико" Алессио Черчи заявил, что хотел бы вернуться в чемпионат Италии. Также он признался, что был бы готов перебраться в "Лацио", несмотря на свои заявления в августе по поводу того, что никогда не перейдет в этот клуб, так как является воспитанником "Ромы".

- Конечно, я бы предпочел вернуться в Италию, так как вырос там, - цитирует Corriere Dello Sport Черчи. - Если найдутся предложения, то охотно вернусь. Но я не исключаю и другие варианты. Ничего не имею против "Атлетико", я сделал свой выбор. Понимаю, что когда переходишь большой клуб, то не можешь сразу же оказаться в стартовом составе, но все же думаю, что я заслужил шанс.

Летом был интерес "Лацио", который отказался от меня из-за правого колена. Переход в "Лацио" не стал бы проблемой, хотя я и воспитанник "Ромы", поскольку в футболе делаешь выбор на основе того, где будешь выходить на поле.