Алессандро Костакурта: "На данный момент Неймар превосходит Криштиану Роналду и Месси"

Бывший защитник "Милана" Алессандро Костакурта высказал мнение, что нападающий "Барселоны" Неймар является лучшим футболистом планеты. По словам итальянца, бразилец сегодня превосходит Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

– Я считаю, что Неймар в данный момент превосходит Криштиану Роналду и Месси, – цитирует Sky Italia Костакурту. – В 2017 году бразилец является лучшим игроком планеты. Достаточно просто сравнивать, как играют португалец и аргентинец в данный момент и как ярко себя проявляет Неймар.