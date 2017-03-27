13:46 | ФУТБОЛ — Испания

Алессандро Костакурта: "На данный момент Неймар превосходит Криштиану Роналду и Месси"

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Бывший защитник "Милана" Алессандро Костакурта высказал мнение, что нападающий "Барселоны" Неймар является лучшим футболистом планеты. По словам итальянца, бразилец сегодня превосходит Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

– Я считаю, что Неймар в данный момент превосходит Криштиану Роналду и Месси, – цитирует Sky Italia Костакурту. – В 2017 году бразилец является лучшим игроком планеты. Достаточно просто сравнивать, как играют португалец и аргентинец в данный момент и как ярко себя проявляет Неймар.

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Материалы REN-TV

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