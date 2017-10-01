Алексей Миранчук: "Матч "Анжи" - "Зенит"? "Локомотив" отталкивается только от себя"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук после матча 12-го тура чемпионата России против "Динамо" (3:0) отметил, что команда ожидала большего сопротивления от соперника. Хавбек подчеркнул, что железнодорожники следят за играми "Зенита".

– Разбирали футбол "Динамо", они играют очень плотно и не оставляют зон в обороне, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Миранчук. – Но у нас с первых минут получалось комбинировать и создавать моменты. Не знаю, почему так произошло.

Посмотрю ли матч "Анжи" – "Зенит"? Не знаю, нужно восстановиться, сейчас многие поедут к своим национальным командам... Конечно, будет интересно посмотреть, но "Локомотив" отталкивается только от себя. Кто-то всегда сообщает результаты питерцев, но мы смотрим только на свою игру

Трансляция матча "Локомотив" – "Динамо"