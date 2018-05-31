Александр Мостовой: "Уход Зидана из "Реала"? Он просто устал"

Бывший полузащитник "Сельты" Александр Мостовой выразил свое мнение об уходе Зинедина Зидана из "Реала". Француз объявил о своем решении на экстренной пресс-конференции в Мадриде.

– Для вас это сенсация?

– Да. С одной стороны, это странное решение, потому что после трех побед в Лиге чемпионов сложно такое представить. Правда, с другой, он добился с клубом всего и ему нужно отдохнуть. Наверняка накопилась большая психологическая и физическая усталость.

– Выступая перед журналистами Зидан сказал, что уходит, потому что команде нужны перемены, чтобы дальше побеждать.

– Это необходимо любому коллективу. Но что "Реал" еще может выиграть? В национальном чемпионате побеждал, в Лиге чемпионов еще лет десять–двадцать никто не повторит его успех. Так что Зидан просто утомился, ведь это тяжелый труд. Человек двадцать лет играл в футбол, потом четыре года возглавлял топ-клуб. На волне успеха ведь многие специалисты уходят, например, Гвардьола покинул "Барселону", когда все выигрывал сезона два-три подряд. Вот и Зидан поступил также. И он не бедный человек, может долго спокойно жить и отдыхать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Зидан уходит из "Реала". Официально