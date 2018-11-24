Александр Мостовой – о поражении "Реала": "У "Эйбара" стадион на автобане. И такая команда громит Мадрид. Фантастика!"

Экс-полузащитник "Сельты" Александр Мостовой поделился с "СЭ" впечатлениями от гостевого поражения "Реала" (0:3) от "Эйбара" в матче 13-го тура чемпионата Испании. "Королевский клуб" впервые проиграл при Сантьяго Солари – до этого мадридцы одержали под руководством 42-летнего специалиста четыре победы.

– Когда мне сказали, какой счет, воскликнул: "Да ладно!?". Результат, конечно ... "Эйбар" представляет совсем небольшой город, стадион у них на автобане находится, тысяч десять вмещает. Представляете, что за команда обыграла "Реал". Я бы еще поверил, если бы Мадрид запасных выставил, но вроде бы вся основные футболисты на поле были. Это фантастика, конечно!

"Реал" с 20 очками остался на шестом месте в таблице. "Эйбар" с 18-ю идет седьмым. (Игорь Новиков)

"Реал" разгромно проиграл "Эйбару", потерпев первое поражение при Солари