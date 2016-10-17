Александр Глеб: "В "Барселоне" я вел себя как пацан"

Полузащитник БАТЭ и сборной Белоруссии, экс-хавбек "Арсенала" Александр Глеб верит, что "канониры" в этом сезоне станут чемпионами Англии. По словам 35-летнего футболиста, на протяжении трех лет также выступавшего за "Барселону", Хосеп Гвардьола способен добиться с "Манчестер Сити" не меньших успехов, чем во время работы в чемпионате Испании.

– Лондонский этап – это топ-уровень, самый яркий на моем футбольном пути, – цитирует "МК" Глеба. – В первый же сезон команда дошла до финала Лиги чемпионов. Мы уступили, но матч запомнился больше, чем другой финал турнира, победный с "Барселоной" в 2009 году, ведь тогда у меня не получилось сыграть. Храню в личном музейчике все медали, завоеванные в Испании. Но все они отходят на второй план, когда редко выходишь на поле.

– Что помешало заиграть в столице Каталонии?

– Основная вина на мне – вел себя как пацан. Главный тренер Хосеп Гвардьола тогда тоже был молодой, только что возглавил команду. Испанец не смог достучаться до меня, найти необходимые слова. Будь на его месте наставник "Арсенала" Арсен Венгер, он бы подошел, поговорил, нашел общий язык. Но я не виню Гвардьолу. Сам должен был вести себя более профессионально. В конце концов, я футболист, это моя работа.

Считаю, что наставник "горожан" способен добиться с клубом такого же успеха, как с "Барселоной". Судя по первым матчам сезона, игра команды здорово поменялась, появился быстрый короткий пас, характерный для испанских команд. Видна тренерская работа, и это только начало. Полагаю, "Сити" и "Арсенал" разыграют титул в нынешнем сезоне. Сегодня они лидеры английского футбола.

– Уверены? "Арсенал" вечно ходит в фаворитах, но с 2004 года не может взять золотые медали.

– Венгер привык ставить максимальные задачи. Переживаю за француза, считаю его великим тренером, одним из сильнейших в премьер-лиге. По разным причинам у Арсена не всегда получалось. Но это не его просчеты. Футболисты уходили, нужно было строить новую команду.

Сейчас удалось сохранить ключевых игроков, приобрести еще пару. Все в пользу "Арсенала", он показывает замечательный футбол, просто рвет всех! Надеюсь, в текущем сезоне лондонцы добьются своего – выиграют и чемпионат, и Кубок Англии, и Лигу чемпионов. Это клубу вполне по силам, буду держать за него кулачки.