Александр Глеб: "Ошибка не переход в "Барселону", а все, что было потом"

Бывший полузащитник "Барселоны" Александр Глеб в интервью "Прессболу" подчеркнул, что не считает ошибочным решение перейти из "Арсенала" в испанский клуб. Хавбек выступал за каталонцев с 2008 по 2011 год, не сумев закрепиться в основном составе. Два последних сезона по контракту с сине-гранатовыми он провел в аренде – в "Штутгарте" (2009/10) и "Бирмингеме" (2010/11).

– Венгер на пресс-конференции сказал, что ваш переход в "Барселону" – это ошибка.

– Считаю, что переход в "Барселону" – это не ошибка. Ошибка – все, что было потом.

Напомним, в составе "Барселоны" белорусский полузащитник принял участие в 36 матчах, не отметившись забитыми мячами. После ухода из каталонской команды он выступал за "Крылья Советов", БАТЭ, "Коньяспор" и "Генчлербирлиги".

