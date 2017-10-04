Александр Глеб: "Если Каталония отделится, то это будет прецедент для остальных"

Экс-полузащитник "Барселоны" Александр Глеб в интервью Euroradio отметил, что недоволен ситуацией, происходящей в Испании. По его словам, спорт должен быть вне политики.

– Каково ваше отношение к тому, что происходит сейчас в Испании?

– Сложно сказать. Я против насилия, и поэтому хотелось бы, чтобы это решалось мирно, без крови. Но вы же понимаете, что если Каталония отделится, то это будет прецедент для всех остальных. И речь не только об Испании, но и всем мире. Если это случится с Каталонией, то и другие поймут, что это возможно.

– А как вы относитесь к тому, что спортсмены открыто выступали за независимость Каталонии? Или это вообще нормально, что спорт выходит в политику?

– Я вам даже больше скажу: спорт уже давно политика. Посмотрите на последнюю Олимпиаду. Когда российских спортсменов лишали права выступать. Хоть те же американцы все сидят на допинге и выигрывают. Поэтому спорт – это давно политика. И, к сожалению, спорт уже невозможно отделить от политики. Она уже так примешалась в спорт, что... Естественно, что это плохо. Нормально, когда спорт вне политики. Но не мы же это начали. Не знаю, сколько лет уже политика влияет на спорт и принятие всех решений. Невозможно, чтобы было так, что какая-то страна хотела жить своей жизнью, а на нее давили через спорт. Вспомнить те же призывы бойкотировать чемпионат мира в России. Это бред, но оно есть.