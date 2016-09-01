Альберт Солер: "Если бы "Барселона" захотела купить Погба, то ее никто бы не опередил"

Исполнительный директор "Барселоны" Альберт Солер рассказал, что в прошлом году его клуб имел договоренность с "Ювентусом" по трансферу полузащитника Поля Погба. Этим летом 23-летний француз перебрался в "Манчестер Юнайтед"​ за 120 миллионов евро с учетом бонусов.

- В прошлом году мы достигли соглашения с "Ювентусом", и если бы они решили продать Погба, то мы имели бы приоритетное право, - цитирует Goal Солера. - "Юве" не захотел продавать игрока, а у нас не было необходимости подписывать его. "Барселона" всегда имела хорошие отношения с туринским клубом. Если бы мы хотели совершить сделку, то никто не смог бы опередить нас. Мы подписали шесть игроков на 120 миллионов евро. Если клуб платит за одного футболиста такую сумму, то будет очень сложно подписать отличных игроков.

Стоит отметить, что ранее спортивный директор "Барселоны" Ариедо Брайда заявил, что каталонцы никогда не вели переговоров с полузащитником Полем Погба из-за его высокой стоимости.