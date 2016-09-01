Альберт Солер: "Алькасеру нужно многому научиться у Суареса"

Исполнительный директор "Барселоны" Альберт Солер остался доволен приобретением у "Валенсии" нападающего Пако Алькасера. Также он отметил, что 23-летнему испанцу нужно многому научиться у нового одноклубника Луиса Суареса.

– Думаю, что мы проделали очень хорошую работу, подписав Алькасера, – цитирует Goal Солера. – Теперь у нас есть очень хороший игрок, который сможет принести нам большую пользу. Теперь у Пако есть лучший образец для подражания – Луис Суарес. Он должен учиться у лучших, о чем я и сказал ему.