Альберт Риера объявил о завершении карьеры

Экс-полузащитник "Ливерпуля" Альберт Риера официально завершил карьеру. 35-летний испанец поблагодарил своих болельщиков за оказанную поддержку.

– Сейчас правильное время, чтобы попрощаться с футболом, – цитирует пресс-служба "Ливерпуля" Риеру. – Спасибо клубам и болельщикам, которые были со мной с 2001 года и до сегодняшнего дня. Я горжусь этим и благодарю их за то, что они были со мной все эти 17 лет. Пора двигаться дальше!

Отметим, что последний раз Риера выходил на поле в июле 2016 года в составе словенского "Копера", этот матч стал единственным для испанца за команду. До этого полузащитник помимо "Ливерпуля" также выступал за "Мальорку", "Манчестер Сити", "Олимпиакос", "Галатасарай". Риера становился чемпионом Греции и Турции. Также на его счету 16 матчей в составе сборной Испании.

Напомним, что несколько лет назад испанец мог стать игроком "Томи".

Альберт Риера - сибирский испанец, не ставший спартаковцем //

Как экс-игрок "Ливерпуля" возвращался в футбол в Омске