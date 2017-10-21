Альба пропустит матч против "Малаги" из-за повреждения

Защитник "Барселоны" Жорди Альба пропустит матч 9-го тура чемпионата Испании против "Малаги", сообщает официальный сайт клуба. Футболист восстанавливается от повреждения приводящей мышцы.

Альба уже пропустил матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Олимпиакосом" (3:1). Игрок получил травму во время тренировки. В еврокубковой встрече на поле появился Люка Динь, который забил один из голов каталонцев.

Отметим, что меры безопасности при проведении матча чемпионата Испании между "Барселоной" и "Малагой" будут усилены. Как сообщает Le Figaro, встреча вообще может оказаться под угрозой срыва из-за напряженной политической обстановки.

Матч "Барселона" – "Малага" начнется сегодня, 21 октября, в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.