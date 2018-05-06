15:17 | Футбол — Испания

"Алавес" забил три безответных мяча в ворота "Малаги"


"Алавес" обыграл "Малагу" со счетом 3:0 в матче 36-го тура чемпионата Испании. 

"Малага" (20 очков) занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата, "Алавес" – 13-й (44).

Чемпионат Испании

Ла лига

36-й тур

"Малага" – "Алавес" – 0:3 (0:1)

Голы: Гарсия, 3 (0:1). Демирович, 68 (0:2). Ибаи Гомес, 70 (0:3).

"Малага": Прието, Росалес, Микель, Эрнандес, Диего Гонсалес, Ласен (Итурра, 65), Адриан Гонсалес, Лестьенн, Идейе (Борха Бастон, 46), Ролан (Буэно, 81), Эн-Несири.

"Алавес": Пачеко, Алексис, Эли, Марипан, Дьегес (Агиррегабирия, 46), Торрес, Гарсия, Лопес Ибаньес (Бурги, 61), Ибаи Гомес, Гвидетти (Вакасо, 75), Демирович.

Предупреждения: Дьегес, 34. Диего Гонсалес, 61. Росалес, 79.

Судья: Госалес.

6 мая. Малага. Стадион La Rosaleda.

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2017-2018/

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