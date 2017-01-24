"Алавес" вышел в полуфинал Кубка Испании

"Алавес" сыграл вничью с "Алькорконом" (0:0) в ответной встрече 1/4 финала Кубка Испании. Первая встреча завершилась победой "Алавеса" со счетом 2:0, таким образом, команда проходит в полуфинал турнира.

Кубок Испании

1/4 финала

"Алавес" – "Алькоркон" – 0:0

"Алавес": Ортола, Алексис, Рауль Гарсия, Феддаль, Карлос Вигарай, Крстичич, Торрес, Катаи (Дейверсон, 84), Токеро (Льоренте, 46), Собрино (Ибаи Гомес, 46), Сантос.

Предупреждения: Алексис, 68. Карлос Вигарай, 73.

Судья: Иглесиас Вильянуэва.

24 января. Витория. Стадион "Mendizorroza".